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Брокер попросил россиян отказаться от его услуг под угрозой потери денег

РБК: брокер Exante попросил россиян отказаться от его услуг

Графика: Exante

Основанный россиянами брокер Exante сообщил, что с 12 июля закроет счета своих клиентов из России и Белоруссии, на чьем счету находятся менее 10 тысяч евро, пишет РБК.

По данным издания, Exante в письме попросил клиентов до этой даты отказаться от его услуг: продать все бумаги и вывести деньги со счетов в евро в любой банк или брокеру, которые не под санкциями. «Если вы не предпримете эти действия в течение указанного времени, мы будем вынуждены ввести дополнительную плату за обслуживание вашей учетной записи», — предостерег европейский брокер.

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Она будет составлять 25 евро и станет начисляться каждый день до тех пор, пока клиент не закроет позиции и не выведет средства или пока на счете не закончатся деньги. После этого учетная запись будет закрыта. Если инвесторы хотят сохранить свои аккаунты и не оказаться под угрозой потери средств, им нужно предоставить документы, подтверждающие их место жительства за пределами России и Белоруссии.

Exante — европейский брокер со штаб-квартирой на Мальте. Компания, основанная россиянами в 2011 году, работает с частными и корпоративными инвесторами. У Exante нет лицензии Банка России, она внесены в черный список ЦБ. Российские инвесторы могут с ней работать напрямую, но не получают защиту, которое дает российское регулирование. Ранее россияне жаловались на трудности с выводом активов и обработкой операций с ценными бумагами.

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Платон Щукин
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