В России высказались о шансах военного конфликта в Крыму

Сенатор Цеков счел нулевым шанс военного конфликта в Крыму

Киев не будет пытаться вернуть Крым в состав Украины военным путем даже при поддержке стран НАТО. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков. Он оценил шансы начала военного конфликта на полуострове.

«Я бы оценивал эти шансы как нулевые и гипотетические. Гипотетически и теоретически можно отобрать, на практике это невозможно. Как крайний вариант в случае возникновения подобного конфликта может стать применение ядерного оружия. Но я откровенно убежден, что мы и обычным вооружением защитим Крым», — считает российский сенатор.

Я знаю настроения крымчан. Крым — это не земля, а люди, два миллиона человек. Понятно, что какая-то часть и сегодня симпатизирует Украине, но это небольшая часть, процентов десять, а все остальные категорически будут защищать свою землю Сергей Цеков сенатор Совфеда

Оборона Крыма

У России есть очень мощное оружие сдерживания, чтобы предотвратить нападение на российские регионы. Причем речь идет не только о военных действиях со стороны Киева, но и блока НАТО, уверен Сергей Цеков.

«Достаточно одной-двух ракет "Сармат", чтобы ту же самую Англию сделать пустыней. Слишком много воинственности от должностных лиц Англии — [премьер-министра Бориса] Джонсона, министра иностранных дел [Лиз Трасс]. Очень много воинственных заявлений в адрес России. Если говорить о блоке НАТО, я бы на первое место по враждебности поставил бы Англию, потом Польшу, а потом страны Прибалтики», — сказал политик.

Воинственные заявления

Риторика официальных лиц Украины уже давно отличается своей воинственностью в адрес Крыма, но дальше слов дело не сдвинется, отметил Цеков.

«Тот же самый [президент Украины Владимир] Зеленский еще два месяца назад заявлял, что мы (Украина — прим. "Ленты.ру") одержим победу в этом конфликте, который идет на территории Украины, что придет время, и флаги Украины будут развеваться и над Судаком, и над Ялтой. Другие должностные лица делают заявления, что Крым будет возвращен Украине военным путем. Но заявления заявлениями, а действия действиями», — подчеркнул политик.

Основная причина всех бед Украины заключается в том, что они с 1991 года встали на эту антироссийскую платформу. Если бы они уважали нашу общую историю, уважали бы русский язык, который формировался на территории Украины, уважали русскую культуру, уважительно относились к правам русско-культурных граждан Украины, то вообще никаких проблем бы не было у Украины, она жила бы и успешно развивалась Сергей Цеков сенатор Совфеда

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что любая попытка посягнуть на Крым будет расцениваться Москвой как объявление войны.

«Любая попытка посягнуть на Крым — это объявление войны нашей стране. И если это делает страна, входящая в НАТО, — это конфликт со всем Североатлантическим альянсом. Третья мировая война. Тотальная катастрофа», — сказал он.

По его мнению, присоединение Украины к военному блоку опаснее, чем вступление в него Швеции и Финляндии. Он объяснил это «разным пониманием статуса регионов» Москвой и Киевом.