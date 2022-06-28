В России высказались о шансах военного конфликта в Крыму
Киев не будет пытаться вернуть Крым в состав Украины военным путем даже при поддержке стран НАТО. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков. Он оценил шансы начала военного конфликта на полуострове.
«Я бы оценивал эти шансы как нулевые и гипотетические. Гипотетически и теоретически можно отобрать, на практике это невозможно. Как крайний вариант в случае возникновения подобного конфликта может стать применение ядерного оружия. Но я откровенно убежден, что мы и обычным вооружением защитим Крым», — считает российский сенатор.
Я знаю настроения крымчан. Крым — это не земля, а люди, два миллиона человек. Понятно, что какая-то часть и сегодня симпатизирует Украине, но это небольшая часть, процентов десять, а все остальные категорически будут защищать свою землю
Оборона Крыма
У России есть очень мощное оружие сдерживания, чтобы предотвратить нападение на российские регионы. Причем речь идет не только о военных действиях со стороны Киева, но и блока НАТО, уверен Сергей Цеков.
«Достаточно одной-двух ракет "Сармат", чтобы ту же самую Англию сделать пустыней. Слишком много воинственности от должностных лиц Англии — [премьер-министра Бориса] Джонсона, министра иностранных дел [Лиз Трасс]. Очень много воинственных заявлений в адрес России. Если говорить о блоке НАТО, я бы на первое место по враждебности поставил бы Англию, потом Польшу, а потом страны Прибалтики», — сказал политик.
Воинственные заявления
Риторика официальных лиц Украины уже давно отличается своей воинственностью в адрес Крыма, но дальше слов дело не сдвинется, отметил Цеков.
«Тот же самый [президент Украины Владимир] Зеленский еще два месяца назад заявлял, что мы (Украина — прим. "Ленты.ру") одержим победу в этом конфликте, который идет на территории Украины, что придет время, и флаги Украины будут развеваться и над Судаком, и над Ялтой. Другие должностные лица делают заявления, что Крым будет возвращен Украине военным путем. Но заявления заявлениями, а действия действиями», — подчеркнул политик.
Основная причина всех бед Украины заключается в том, что они с 1991 года встали на эту антироссийскую платформу. Если бы они уважали нашу общую историю, уважали бы русский язык, который формировался на территории Украины, уважали русскую культуру, уважительно относились к правам русско-культурных граждан Украины, то вообще никаких проблем бы не было у Украины, она жила бы и успешно развивалась
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что любая попытка посягнуть на Крым будет расцениваться Москвой как объявление войны.
«Любая попытка посягнуть на Крым — это объявление войны нашей стране. И если это делает страна, входящая в НАТО, — это конфликт со всем Североатлантическим альянсом. Третья мировая война. Тотальная катастрофа», — сказал он.
По его мнению, присоединение Украины к военному блоку опаснее, чем вступление в него Швеции и Финляндии. Он объяснил это «разным пониманием статуса регионов» Москвой и Киевом.