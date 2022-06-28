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В российском городе ввели режим ЧС после обнаружения боеприпаса

На части территории Новороссийска ввели режим ЧС после обнаружения боеприпаса 1943 года

Фото: Shutterstock

Власти Новороссийска объявили режим чрезвычайной ситуации (ЧС) после обнаружения в городе фугасного снаряда образца 1943 года. Об этом сообщается на официальном сайте администрации города.

В постановлении администрации сообщается, что снаряд времен Великой Отечественной войны был обнаружен в воде у порта. Им оказался глубоководный минный защитник. Вес снаряда — 8,8 килограмма. Фугас уничтожат на месте.

Согласно постановлению администрации, режим ЧС будет действовать вплоть до уничтожения снаряда. В опасной зоне будет ограничено перемещение судов.

Для уничтожения фугаса будут привлечены саперы из МЧС.

Ранее сообщалось, что в российском приграничном городе обезвредили похожий на снаряд предмет.

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Валерий Розенберг
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