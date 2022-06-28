Китай призвал НАТО не провоцировать его ложными заявлениями

В МИД Китая заявили, что НАТО необходимо прекратить ложные заявления в адрес КНР

НАТО необходимо прекратить провокационные заявления в адрес Китая. Об этом во вторник, 28 июня, заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, передает РИА Новости. Таким образом он прокомментировал планы альянса назвать КНР «систематическим вызовом» в новой стратегической концепции.

Политик призвал альянс «немедленно прекратить» распространять ложные заявления, направленные против Китая. Лицзянь сказал, что НАТО «уже давно придерживается устаревших концепций безопасности». Он также добавил, что альянс давно должен был «отказаться от менталитета холодной войны». При этом сегодня некоторые страны с помощью НАТО все еще «сохраняют свою гегемонию» и создают «мнимых врагов».

Как отметил китайский дипломат, альянс уже устроил «беспорядок» в Европе, которого не хотят видеть в Азии и остальных регионах мира.

Ранее сточник агентства Bloomberg сообщил о планах НАТО отметить связи Москвы и Пекина в новой стратегической концепции альянса. НАТО намерено назвать Китай «систематическим вызовом» и также подчеркнет углубляющееся взаимодействие Пекина с Россией.

В новой концепции НАТО будут раскрыты опасения в отношении Китая в областях кибербезопасности, дезинформации, контроля над критической инфраструктурой и соблюдением порядка. Прошлая версия концепции альянса, принятая в 2010-м, также описывала Россию как партнера НАТО.