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Кремль заявил о демонстрации агрессивной сущности НАТО

Песков заявил, что НАТО продолжает демонстрировать свою агрессивную сущность

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

НАТО продолжает демонстрировать свою агрессивную сущность. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова во вторник, 28 июня, приводит РИА Новости.

Пресс-секретарь президента России подчеркнул, что Североатлантический альянс был нацелен на агрессию изначально.

«Он продолжает исполнять свои заложенные по умолчанию задачи: продвижение инфраструктуры НАТО в сторону наших границ. Это процесс, который идет два десятилетия, а то и больше. Он имеет свое продолжение, мы об этом хорошо знаем», — сообщил он.

Песков также подчеркнул, что Минобороны России работает над созданием планов по соответствующему усилению западных рубежей на фоне тех новых опасностей, которые генерируется действиями альянса.

27 июня экс-министр внутренних дел Латвии Марис Гулбис назвал ограничение транзита в Калининградскую область сигналом о том, что Европа и НАТО готовы «забрать» регион. При этом он подчеркнул, что нынешние лидеры западных стран — «слишком мягкие» по сравнению с Рональдом Рейганом и Уинстоном Черчиллем.

ГОРОД ЗДОРОВЬЯ
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Евгения Куликова
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