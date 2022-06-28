Кремль заявил о демонстрации агрессивной сущности НАТО

Песков заявил, что НАТО продолжает демонстрировать свою агрессивную сущность

НАТО продолжает демонстрировать свою агрессивную сущность. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова во вторник, 28 июня, приводит РИА Новости.

Пресс-секретарь президента России подчеркнул, что Североатлантический альянс был нацелен на агрессию изначально.

«Он продолжает исполнять свои заложенные по умолчанию задачи: продвижение инфраструктуры НАТО в сторону наших границ. Это процесс, который идет два десятилетия, а то и больше. Он имеет свое продолжение, мы об этом хорошо знаем», — сообщил он.

Песков также подчеркнул, что Минобороны России работает над созданием планов по соответствующему усилению западных рубежей на фоне тех новых опасностей, которые генерируется действиями альянса.

27 июня экс-министр внутренних дел Латвии Марис Гулбис назвал ограничение транзита в Калининградскую область сигналом о том, что Европа и НАТО готовы «забрать» регион. При этом он подчеркнул, что нынешние лидеры западных стран — «слишком мягкие» по сравнению с Рональдом Рейганом и Уинстоном Черчиллем.