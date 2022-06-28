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Кремль ответил на вопрос об ударе в Кременчуге

Песков заявил, что Минобороны дало исчерпывающую информацию по удару в Кременчуге
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Министерство обороны России дало исчерпывающую информацию по удару в Кременчуге, на нее и нужно ориентироваться. Так на этот вопрос ответил представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Пресс-секретарь президента России добавил, что в комментарии оборонного ведомства полностью отвергается версия украинской стороны. Кроме того, министерство дало исчерпывающие объяснения того, что произошло, по какому объекту наносился удар, заключил Песков.

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Сергей Истомин
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