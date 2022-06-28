Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

В Польше заявили об энергетическом кризисе из-за попытки обыграть Путина

Myśl Polska: Польша сама себе устроила энергетический кризис в попытке обыграть Путина

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Обозреватель Пшемыслав Пяста в своей статье для Myśl Polska заявил, что Варшава, пытаясь обыграть президента России Владимира Путина, перехитрила саму себя, спровоцировав энергетический кризис в Польше.

«Уже несколько месяцев назад мы предотвратили возможность шантажирования нас энергетическим кризисом. А именно: мы устроили себе его сами, без чьей-либо помощи. Тем более без участия России. Все прошло легче, чем можно было себе представить», — сыронизировал Пяста.

Материалы по теме:
На санкционных дрожжах. Российский рубль рекордно укрепился к доллару. Почему это произошло и ждать ли роста валюты?
На санкционных дрожжах.Российский рубль рекордно укрепился к доллару. Почему это произошло и ждать ли роста валюты?
21 мая 2022
Запрет на поставку нефти, отключение от SWIFT и новые санкционные списки: Европа ввела шестой пакет санкций против России
Запрет на поставку нефти, отключение от SWIFT и новые санкционные списки:Европа ввела шестой пакет санкций против России
3 июня 2022
Голод, бедность, беспорядки. Почему из-за санкций против России миллиарду людей на всей планете угрожает нищета?
Голод, бедность, беспорядки.Почему из-за санкций против России миллиарду людей на всей планете угрожает нищета?
7 июня 2022

Автор материала указал на то, что сначала власти Польши «во имя экобезумия Евросоюза» отказались от угля, а затем прекратила импорт российских энергоресурсов. «В самом плохом случае люди будут собирать в лесу хворост и жечь его в печах», — пишет он.

Кроме того, Пяста заподозрил премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого в «одержимости» Владимиром Путиным. Так, пишет он, если ввести их фамилии в популярный поисковик, то окажется, что 90 процентов результатов — это высказывания польского премьера о президенте России.

Ранее Польша отказалась от поставок топлива из России после начала военной операции Москвы на Украине. В апреле Варшава запретила импорт угля, а затем не стала соглашаться на новую схему оплаты газа, предложенную Москвой, что также привело к остановке поставок. Кроме того, власти страны на фоне энергетического кризиса разрешили гражданам собирать больше хвороста в лесах.

Ударная волна


Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Россия пригрозила НАТО «мясорубкой» при попытке забрать Калининград
Столичный диджей назвал главную проблему в своей работе
В смерти десятков мигрантов в Техасе обвинили Байдена
В США обнаружили грузовик с телами десятков мигрантов
Доктор Мясников назвал снижающую риск развития гастрита привычку
Психолог назвала россиянкам способы отстоять себя при домогательствах
Финляндия закрыла проект по строительству АЭС с участием России
Джонсона попросили увеличить оборонный бюджет Великобритании
Стало известно о планах Байдена продлить миссию военных США в Польше
Мужчина выжил после нападения «монструозной» белой акулы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.