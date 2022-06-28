В Польше заявили об энергетическом кризисе из-за попытки обыграть Путина

Myśl Polska: Польша сама себе устроила энергетический кризис в попытке обыграть Путина

Обозреватель Пшемыслав Пяста в своей статье для Myśl Polska заявил, что Варшава, пытаясь обыграть президента России Владимира Путина, перехитрила саму себя, спровоцировав энергетический кризис в Польше.

«Уже несколько месяцев назад мы предотвратили возможность шантажирования нас энергетическим кризисом. А именно: мы устроили себе его сами, без чьей-либо помощи. Тем более без участия России. Все прошло легче, чем можно было себе представить», — сыронизировал Пяста.

Автор материала указал на то, что сначала власти Польши «во имя экобезумия Евросоюза» отказались от угля, а затем прекратила импорт российских энергоресурсов. «В самом плохом случае люди будут собирать в лесу хворост и жечь его в печах», — пишет он.

Кроме того, Пяста заподозрил премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого в «одержимости» Владимиром Путиным. Так, пишет он, если ввести их фамилии в популярный поисковик, то окажется, что 90 процентов результатов — это высказывания польского премьера о президенте России.

Ранее Польша отказалась от поставок топлива из России после начала военной операции Москвы на Украине. В апреле Варшава запретила импорт угля, а затем не стала соглашаться на новую схему оплаты газа, предложенную Москвой, что также привело к остановке поставок. Кроме того, власти страны на фоне энергетического кризиса разрешили гражданам собирать больше хвороста в лесах.

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