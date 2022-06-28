Президент Путин подписал закон об обязательной маркировке сельскохозяйственных животных

Президент России Владимир Путин подписал закон об обязательной маркировке сельскохозяйственных животных. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, предполагается прослеживать продукцию животноводства и предотвращать распространение заразных болезней животных. Вместе с тем не будут подлежать индивидуальному или групповому маркированию и учету дикие и водные животные, а также животные, которые не относятся к сельскохозяйственным (например, домашние питомцы).

Уточняется, что учет животных будут осуществлять безвозмездно специалисты в области ветеринарии. Закон должен вступить в силу с 1 сентября 2023 года, однако маркированные до этого животные повторному маркированию не подлежат. Государственная Дума рекомендовала правительству проработать вопрос о возможности маркирования с этой даты сельхозживотных, которые содержатся в личных подсобных хозяйствах, за счет федерального бюджета.

Ранее в России призвали проводить обязательную маркировку животных за счет государства. С данной инициативой выступила президент фонда «Забытые животные» и юрист Анастасия Комагина.