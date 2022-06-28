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Путин подписал закон об обязательной маркировке сельскохозяйственных животных

Президент Путин подписал закон об обязательной маркировке сельскохозяйственных животных

Фото: Shutterstock

Президент России Владимир Путин подписал закон об обязательной маркировке сельскохозяйственных животных. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, предполагается прослеживать продукцию животноводства и предотвращать распространение заразных болезней животных. Вместе с тем не будут подлежать индивидуальному или групповому маркированию и учету дикие и водные животные, а также животные, которые не относятся к сельскохозяйственным (например, домашние питомцы).

Уточняется, что учет животных будут осуществлять безвозмездно специалисты в области ветеринарии. Закон должен вступить в силу с 1 сентября 2023 года, однако маркированные до этого животные повторному маркированию не подлежат. Государственная Дума рекомендовала правительству проработать вопрос о возможности маркирования с этой даты сельхозживотных, которые содержатся в личных подсобных хозяйствах, за счет федерального бюджета.

Ранее в России призвали проводить обязательную маркировку животных за счет государства. С данной инициативой выступила президент фонда «Забытые животные» и юрист Анастасия Комагина.

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Сергей Истомин
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