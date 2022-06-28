Путин подписал закон об уголовном наказании за повторные побои

Президент РФ Путин подписал закон об уголовном наказании за повторяющиеся побои

Президент России Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании за повторное нанесение побоев для лиц, уже имеющих судимость за совершение такого преступления. Соответствующий документ был размещен во вторник, 28 июня, на официальном портале правовой информации.

Повторные побои, согласно документу, предусматривают наказание в виде обязательных работ на срок до 480 часов или же исправительных работ на срок до года. Также нарушителям могут ограничить свободу на срок до года, либо арестовать их на срок до полугода.

По действующему законодательству, побои, нанесенные впервые, влекут за собой штраф до 30 тысяч рублей или арест на 10-15 суток. При следующем нарушении наступает уголовная ответственность.

Подписанный президентом России указ позволил устранить законодательный пробел. Он состоял в том, что если побои наносились в третий раз, то они снова влекли за собой административную ответственность.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесли проект поправок в статью о повторных побоях для защиты жертв домашнего насилия.