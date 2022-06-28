Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Путин подписал закон об уголовном наказании за повторные побои

Президент РФ Путин подписал закон об уголовном наказании за повторяющиеся побои
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Президент России Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании за повторное нанесение побоев для лиц, уже имеющих судимость за совершение такого преступления. Соответствующий документ был размещен во вторник, 28 июня, на официальном портале правовой информации.

Повторные побои, согласно документу, предусматривают наказание в виде обязательных работ на срок до 480 часов или же исправительных работ на срок до года. Также нарушителям могут ограничить свободу на срок до года, либо арестовать их на срок до полугода.

По действующему законодательству, побои, нанесенные впервые, влекут за собой штраф до 30 тысяч рублей или арест на 10-15 суток. При следующем нарушении наступает уголовная ответственность.

Подписанный президентом России указ позволил устранить законодательный пробел. Он состоял в том, что если побои наносились в третий раз, то они снова влекли за собой административную ответственность.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесли проект поправок в статью о повторных побоях для защиты жертв домашнего насилия.

Время роста
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Власти Индонезии исключили личное присутствие Путина на саммите G20
В России прокомментировали возможность наказания за вынос еды со шведского стола
Сайт Росреестра взломали
Осужденный на восемь лет за хищение миллиарда рублей экс-глава ФСИН освободился
Названа причина ухода зятя Ельцина с поста советника Путина
Рассел Кроу исполнит роль священника-экзорциста в новом триллере
В России изменились правила судоходства для иностранных кораблей
Суды смогут прекращать дела при неявке на заседание частного обвинителя
Брокер попросил россиян отказаться от его услуг под угрозой потери денег
Акулу из IKEA захотели продать за десятки тысяч рублей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.