Грузия вновь открыла сухопутную границу с Россией

Власти Грузии восстановили движение по автодороге Мцхета-Степанцминда-Ларси

Власти Грузии вновь открыли сухопутную границу с Россией, временно закрытую из-за сильных ливней. Об этом сообщает местный телеканал 1TV.GE со ссылкой на Департамент автомобильных дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры страны.

«В результате интенсивных работ и соответствующих мероприятий восстановлено движение на 136-м километре автодороги Мцхета-Степанцминда-Ларси», — говорится в сообщении. По данным ведомства, на время проведения капитального ремонта основной дороги транспортные средства будут курсировать по временной.

Ранее в сети появились кадры размытой дороги на границе с Грузией — на видео видно, как с вершины склона мимо стоящих на горной дороге машин летят крупные камни и потоки сели. Покрытие трассы разломано, куски асфальта вперемешку с горной породой уносятся рекой.

В понедельник, 27 июня, власти Грузии временно закрыли границу с Россией из-за ухудшения погодных условий. Россия в свою очередь также ограничила выезд в Грузию — был введен запрет на движение всех автотранспортных средств по дороге из Владикавказа в КПП «Верхний Ларс».