Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Грузия вновь открыла сухопутную границу с Россией

Власти Грузии восстановили движение по автодороге Мцхета-Степанцминда-Ларси

Фото: David Mdzinarishvili / Reuters

Власти Грузии вновь открыли сухопутную границу с Россией, временно закрытую из-за сильных ливней. Об этом сообщает местный телеканал 1TV.GE со ссылкой на Департамент автомобильных дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры страны.

«В результате интенсивных работ и соответствующих мероприятий восстановлено движение на 136-м километре автодороги Мцхета-Степанцминда-Ларси», — говорится в сообщении. По данным ведомства, на время проведения капитального ремонта основной дороги транспортные средства будут курсировать по временной.

Ранее в сети появились кадры размытой дороги на границе с Грузией — на видео видно, как с вершины склона мимо стоящих на горной дороге машин летят крупные камни и потоки сели. Покрытие трассы разломано, куски асфальта вперемешку с горной породой уносятся рекой.

В понедельник, 27 июня, власти Грузии временно закрыли границу с Россией из-за ухудшения погодных условий. Россия в свою очередь также ограничила выезд в Грузию — был введен запрет на движение всех автотранспортных средств по дороге из Владикавказа в КПП «Верхний Ларс».

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валентина Процкова
Обсудить
Последние новости
Советники Байдена обсудили возможность территориальных уступок Украины России
В США заявили об ударе по боеспособности страны из-за поддержки Украины
Джонсон отвлекся от политики из-за трансгендеров
Российские войска нанесли удар по обстреливающим ДНР системам «Град»
Минобороны России заявило об уничтожении трех Су-25 ВСУ
40-летний приезжий похитил 15-летнюю школьницу в Москве
Часть униформы официантов стала новым трендом в 2022 году
Минобороны заявило об уничтожении ангара ВСУ с боеприпасами из США и Европы
Россия испытала силовую установку беспилотного «Партизана»
В Минобороны сообщили об уничтожении более 100 украинских военных и наемников
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.