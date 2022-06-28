Минобороны России заявило об уничтожении трех Су-25 ВСУ

Представитель Минобороны Конашенков заявил об уничтожении ПВО 3 Су-25 и вертолета Ми-8 ВСУ

Российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) были уничтожены три самолета Су-25 и один вертолет Ми-8 Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам заявил официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Все самолеты и вертолет были сбиты в районе поселка городского типа Первомайское в Николаевской области Украины.

По словам Конашенкова, также ПВО были сбиты девять украинских дронов. Кроме того, системы ПВО перехватили семь украинских баллистических ракет «Точка-У».

Согласно уточненным данным военного ведомства на 28 июня, с начала спецоперации российскими войсками были уничтожены 218 самолетов, 133 вертолета и 1382 беспилотных летательных аппарата ВСУ.