Стилистка назвала три визуально добавляющих полноты фигуре вещи

TikTok-блогерша Джен советует заправлять широкие рубашки в штаны, чтобы выглядеть стройнее

Популярная блогерша перечислила способы выглядеть стройнее с помощью одежды. Соответсвующий ролик она опубликовала на своей странице в TikTok.

Пользовательница сети Джен назвала три предмета гардероба, которые визуально добавляют полноты фигуре. По ее словам, объемные топы с ярким принтом, заправленные в брюки с высокой линией талии, увеличивают пропорции тела. «Таким образом вы акцентируете внимание на недостатках», — пояснила она и предложила вместо широких футболок носить облегающие модели базовых цветов.

Стилистка также порекомендовала сменить закрытые футболки, лонгсливы и водолазки на варианты с V-образным вырезом, поскольку подобное декольте создает иллюзию вытянутого тела. В заключение она посоветовала заправлять свободные рубашки в штаны или джинсы, чтобы ноги казались длиннее, чем они есть на самом деле. «К тому же оставлять вещи навыпуск — уже немодно», — заключила эксперт.

Ранее стилистка Кристи Рессел также показала простые лайфхаки, которые помогут выглядеть стройнее с помощью одежды. Эксперт утверждает, что для реализации ее советов будет достаточно вещей, которые есть в гардеробе у каждой женщины. Блогерша призвала чаще носить подчеркивающую фигуру одежду: по ее мнению, эффект оверсайз зрительно добавляет лишнего веса.