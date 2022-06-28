В России отреагировали на планы США разместить дополнительные силы в Европе

Сенатор Совфеда Косачев назвал размещение вооруженных сил США в Европе угрозой России

Размещение дополнительных вооруженных сил США в Европе является непосредственной угрозой России, заявил в разговоре с «Лентой.ру» сенатор Совфеда Константин Косачев. Он добавил, что это является нарушением договоренностей России и НАТО, предполагающих неразмещение вооружений вблизи российских границ.

США объявят о размещении дополнительных военных сил в Европе на длительную перспективу на саммите НАТО, который проходит в Мадриде 28-30 июня. Об этом сообщил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

«Любое увеличение присутствия вблизи российских границ является потенциальной угрозой безопасности, — заявил Косачев. — Именно на компенсации, купировании таких угроз был построен договор России и НАТО, который предполагал неразмещение существенных вооруженных сил и вооружений на территории новых государств-членов альянса и рядом с границами РФ».

Положения договора, как отметил сенатор, размывались и нарушались на протяжении последних лет. Сегодняшняя ситуация отличается только тем, что планы альянса перестали скрывать.

«Я уверен, что такие планы существовали на протяжении всех последних волн расширения НАТО. Естественно, любые подобные действия будут встречать соответствующую реакцию, но какую именно, определят уже военные специалисты», — заключил политик.

Ранее издание The American Conservative писало, что решение США вооружить Украину в ответ на спецоперацию Москвы ударило по боеспособности самой Америки. «Поставив украинцам более 1400 Stinger, американская оборонная промышленность столкнулась с проблемой их замены», — сказано в публикации.