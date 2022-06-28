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В США заявили о сближении государства и церкви

Reuters: Верховный суд США принял несколько решений, сближающих государство и церковь

Фото: Shutterstock

Верховный суд США принял несколько решений, поощряющих сближение государства и христианской церкви. Об этом говорится в материале Reuters.

В статье отмечается, что за последние восемь недель суд вынес три решения, нацеленных на предотвращение враждебного отношения чиновников к религии. По мнению консервативных судей, правительство нарушало право граждан на свободу слова и свободное исповедание религии, ссылаясь на Первую поправку к Конституции США.

В свою очередь либеральная судья Соня Сотомайор напомнила, что Первая поправка к Конституции страны гарантирует секуляризм и не позволяет правительству устанавливать официальную религию, и заявила, что подобный подход Верховного суда ведет к положению дел, где «отделение церкви от государства становится нарушением конституции».

24 июня Верховный суд США отменил постановление 1973 года по прецедентному делу «Роу против Уэйда», согласно которому федеральные власти гарантируют права, касающиеся абортов. В дальнейшем права на аборты будут определяться штатами, если Конгресс не примет никаких мер.

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Виктория Кондратьева
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