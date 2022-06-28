В США при крушении поезда погибли три человека

ABC News: при сходе поезда с рельсов в Миссури погибли три человека

В американском штате Миссури поезд столкнулся с самосвалом и сошел с рельсов, в результате чего погибли три человека и десятки получили ранения, сообщает телеканал ABC News.

Поезд следовал из Лос-Анджелеса в Чикаго, в нем находились 243 пассажира и 12 членов экипажа. Столкновение произошло около небольшого города Мендон на перекрестке.

По данным телеканала, в результате крушения погибли два пассажира поезда и человек, находившийся в самосвале, по меньшей мере 50 человек получили ранения.

Национальный совет по безопасности на транспорте создаст рабочую группу для расследования инцидента.

Ранее в Иране в результате крушения поезда на востоке страны погибли 17 человек. В поезде на момент катастрофы находились 430 пассажиров. Также около 50 человек пострадали.