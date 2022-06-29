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На борту потерпевшего крушение в Якутии вертолета находились 23 человека

На борту вертолета Ми-8, совершившего жесткую посадку в Якутии, находились 23 человека

Фото: Shutterstock

На борту пожарного вертолета Ми-8, который совершил жесткую посадку в Якутии, находились три члена экипажа и 20 сотрудников «Авиалесоохраны». Об этом сообщает Восточное управление на транспорте Следственного комитета (СК) России на своем сайте.

В ведомстве добавили, что состояние 23 человек, принимавших участие в полете, сейчас уточняется.

На место крушения для выяснения обстоятельств произошедшего выехали следователи. Возбуждено дело по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта).

О жесткой посадке вертолета Ми-8 в районе поселка Усть-Мая в Республике Саха стало известно 29 июня. Воздушное судно выполняло рейс по тушению пожаров. Предварительно установлено, что в результате крушения никто не погиб, однако есть пострадавшие, для помощи которым к месту происшествия был направлен самолет Ан-26.

Это третья авиакатастрофа на территории Якутии за последние 8 дней. 21 июня была потеряна связь с самолетом Ан-2, на борту которого находились три человека. Воздушное судно до сих пор не найдено. 22 июня стало известно о пропаже с радаров самолета Ан-30. Его нашли в 70 километрах от села Оленек, где борт совершил жесткую посадку. Все находившиеся на борту люди выжили.

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Константин Лысяков
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