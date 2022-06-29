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Диетолог перечислила лучшие продукты для похудения после 40 лет

ETNT: диетолог Томасон посоветовала добавить в рацион лосось для похудения после 40 лет

Фото: Shutterstock

Диетолог Кэролайн Томасон перечислила лучшие продукты с белком, которые способствуют похудению после 40 лет. Ее слова приводит Eat This, Not That!

Томасон объяснила, что белок помогает насытиться и в течение продолжительного времени не чувствовать голода. Это позволяет не переедать и избегать ненужных перекусов. Она предложила добавить в рацион лосось, поскольку он богат белками и жирными кислотами омега-3.

Также диетолог посоветовала съедать не менее одного яйца в день. По ее словам, в этом продукте, помимо белка, содержится витамин D, холин и железо. Еще один продукт, на который она рекомендует обратить внимание, — это греческий йогурт, в который для вкуса можно добавлять ягоды, гранолу и корицу.

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Людям старше 40 лет, а особенно женщинам, пережившим менопаузу, Томасон советует употреблять богатые фитоэстрогеном, белком и клетчаткой бобы эдамаме. Согласно ее объяснению, при климаксе фитоэстрогены действуют как легкая заместительная гормональная терапия.

Ранее сообщалось, что американские диетологи назвали способы, помогающие избавиться от жира в области живота после 50 лет. По словам диетолога Мишель Фулсуксомбати, с возрастом необходимо стремиться к увеличению количества клетчатки в рационе до 21–30 граммов в сутки.

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Евгения Черкасова
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