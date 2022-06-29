Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В России назвали сроки проведения спецоперации на Украине

Полянский заявил о продолжении спецоперации России на Украине до достижения целей
Мона Юль, Дмитрий Полянский и Василий Небензя

Мона Юль, Дмитрий Полянский и Василий Небензя. Фото: Carlo Allegri / Reuters

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский рассказал, до какого этапа продлится специальная военная операция Москвы на Украине. Его слова приводит ТАСС.

Сроки спецоперации

На заседании Совета безопасности ООН Полянский назвал сроки проведения спецоперации России на Украине и заявил о ее продолжении до достижения целей.

Мы начали специальную военную операцию с тем, чтобы прекратить обстрелы Донбасса Украиной, чтобы с территории этой страны, превращенной с подачи западных стран в анти-Россию, а также от ее националистического руководства, перестала исходить угроза как России, так и жителям юга и юго-востока Украины

Дмитрий Полянскийпервый зампостпреда РФ при ООН

О сроках проведения спецоперации на Украине также высказался директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук. Он подчеркнул, что Москва заинтересована в скорейшем освобождении Донбасса. По словам дипломата, спецоперация идет по плану и достигнет поставленных целей.

Поставки вооружений Киеву

Кроме того, в своем выступлении Полянский прокомментировал поставки западных вооружений на Украину. По его словам, поставляя военную помощь, Запад «продлевает агонию преступного киевского режима, готового принести в жертву свое население». «Чем раньше вы это осознаете, тем раньше украинское руководство сядет за стол переговоров с реалистичной позицией, а не с лозунгами и фантомными болями», — подчеркнул он.

Материалы по теме:
«Тут было все в новинку» Ветеран боев в Донбассе — о сложностях штурма Мариуполя и уроках спецоперации на Украине
«Тут было все в новинку»Ветеран боев в Донбассе — о сложностях штурма Мариуполя и уроках спецоперации на Украине
20 мая 2022
«Наконец-то этот ад закончился» Очереди за едой, допросы и руины городов. Каким увидели Донбасс российские волонтеры
«Наконец-то этот ад закончился»Очереди за едой, допросы и руины городов. Каким увидели Донбасс российские волонтеры
12 июня 2022
Воздержались. Почему республики Средней Азии не спешат поддержать российскую операцию на Украине?
Воздержались.Почему республики Средней Азии не спешат поддержать российскую операцию на Украине?
18 июня 2022

По словам Полянского, Киев умышленно хранит вооружения, переданные Западом, в центрах городов и использует мирное население как живой щит. Он добавил, что эти поставки также являются «законными военными целями, как и наемники из ваших государств».

Зеленский в СБ ОНН

Полянский раскритиковал выступление президента Украины Владимира Зеленского в дистанционном формате на Совбезе ООН. Он отметил, что речь главы государства не согласовали со всеми членами органа. «Это нарушает сложившуюся практику и традиции работы Совета Безопасности», — подчеркнул дипломат.

15государств

входят в СБ ООН

По мнению Полянского, Киев инициировал заседание Совета Безопасности ООН по Украине и выступление на нем Зеленского для создания «благоприятного фона». Таким образом страна стремится «выклянчить побольше оружия», подчеркнул он.

В своем выступлении Зеленский призвал исключить Россию из СБ ООН, в котором она является постоянным членом. Глава государства также попросил признать ее «террористическим государством».У России нет права участвовать в обсуждении и в голосовании по вопросам войны на Украине, которая является не спровоцированной и носит колониальный характер», — подчеркнул он.

Ситуация в в Кременчуге

Дипломат опроверг удар России по торговому центру в Кременчуге и заявил, что Москва нанесла удар по ангарам с западным оружием. Он отметил, что вооружение было рассредоточено по складской территории для отправки группировке украинских войск на Донбассе и обстрела жилых районов Донецка, Луганска и других городов. «Удары российских вооруженных сил позволили это предотвратить», — подчеркнул он.

Похоже, мы имеем дело с новой украинской провокацией в стиле Бучи. Надо подождать, что скажет наше Минобороны, но уже слишком много бросающихся в глаза нестыковок

Дмитрий Полянскийпервый зампостпреда РФ при ООН

28 июня Минобороны России заявило об уничтожении ангара ВСУ с боеприпасами из США и Европы. Цель была поражена 27 июня в городе Кременчуге Полтавской области, уточнили в ведомстве.

Спецоперация России на Украине

Специальная операция России в Донбассе началась 24 февраля. О ее начале объявил президент России Владимир Путин. Действия страны стали ответом на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Время роста
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В России назвали сроки проведения спецоперации на Украине
Пластический хирург назвала побочные эффекты использования домашних массажеров
В России заявили о растущей вероятности конфликта с НАТО
27-летняя девушка стала мачехой бывшего парня и не пожалела
Доходы мировых компаний от продажи акций рекордно упали за последние 19 лет
В США объяснили опасность блокады Калининграда для Евросоюза
В Подмосковье нашли неизвестное здание работы немецкого архитектора
Москва подготовит ответ на введение Киевом виз для россиян
Российские производители соков пожаловались на проблемы с ввозом сырья
Словакия заменит советские БМП шведскими машинами
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.