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Олимпийский чемпион из России поддержал вышедшего под флагом Канады Бетербиева

Олимпийский чемпион Егор Мехонцев поддержал вышедшего под флагом Канады Артура Бетербиева
Егор Мехонцев

Егор Мехонцев. Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Олимпийский чемпион по боксу Егор Мехонцев поддержал Артура Бетербиева, который вышел на последний поединок под флагом Канады. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Российский чемпион ОИ признался, что принял бы такое же решение в положении Бетербиева. «Что касается того, патриотично это или нет… Все мы знаем, что он россиянин, что он наш боксер», — добавил Мехонцев. Он напомнил, что Бетербиев получил гражданство Канады.

Бетербиев вышел на поединок против американца Джо Смита-младшего под флагом Канады. Сам россиянин назвал это вынужденной мерой.

В ночь на 19 июня Бетербиев одержал победу над Смитом-младшим техническим нокаутом во втором раунде. Отечественный спортсмен защитил титулы чемпиона мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирного боксерского совета (WBC) и лишил Смита-младшего пояса Всемирной боксерской организации (WBO). Он одержал 18-ю победу в карьере, ни разу не уступив.

Глава WBC Маурисио Сулейман заявил, что Бетербиев будет выступать под флагом Канады из-за отказа организаций признавать чемпионские бои с участием боксеров из России. Он подчеркнул, что россиянин 15 лет живет в Канаде, имеет паспорт страны, а также канадскую боксерскую лицензию.

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