Блогер раскрыл способ модно одеваться при минимальном бюджете

Блогер Чарли Беттс признался, что покупает брендовые вещи на блошиных рынках

Блогер из Великобритании Чарли Беттс раскрыл способ одеваться модно при минимальном бюджете. Свои рекомендации он запечатлел на видео и разместил в TikTok.

Юзер с никнеймом chilli.97 признался, что большую часть одежды и обуви он покупает на блошиных рынках и благотворительных распродажах. Свой выбор он объяснил тем, что именно в таких местах можно купить оригинальные дизайнерские вещи «за бесценок». В ролике Беттс рассказал о находках, среди которых предметы гардероба премиальных брендов, таких как Ted Baker, Wrangler, Dolce & Gabbana, Lacoste.

На размещенных кадрах блогер продемонстрировал большой пакет с одеждой, а также чек, общая сумма которого составила 55 фунтов стерлингов (3,5 тысячи рублей). Так, ему удалось приобрести кроссовки Nike Air Max за десять фунтов стерлингов (643 рубля) и вельветовые брюки Armani за шесть фунтов стерлингов (386 рублей).

Ранее блогерша из Великобритании Розария Баррето сэкономила десятки тысяч рублей на покупке одежды и поделилась опытом. Девушка призналась, что не приобретала новые вещи за исключением нижнего белья на протяжении четырех лет. Свой гардероб она обновляет в благотворительных магазинах и утверждает, что тратит на это не более 50 фунтов стерлингов в месяц.