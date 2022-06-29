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Блогер раскрыл способ модно одеваться при минимальном бюджете

Блогер Чарли Беттс признался, что покупает брендовые вещи на блошиных рынках

Фото: Oscar Gonzalez / globallookpress.com

Блогер из Великобритании Чарли Беттс раскрыл способ одеваться модно при минимальном бюджете. Свои рекомендации он запечатлел на видео и разместил в TikTok.

Юзер с никнеймом chilli.97 признался, что большую часть одежды и обуви он покупает на блошиных рынках и благотворительных распродажах. Свой выбор он объяснил тем, что именно в таких местах можно купить оригинальные дизайнерские вещи «за бесценок». В ролике Беттс рассказал о находках, среди которых предметы гардероба премиальных брендов, таких как Ted Baker, Wrangler, Dolce & Gabbana, Lacoste.

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На размещенных кадрах блогер продемонстрировал большой пакет с одеждой, а также чек, общая сумма которого составила 55 фунтов стерлингов (3,5 тысячи рублей). Так, ему удалось приобрести кроссовки Nike Air Max за десять фунтов стерлингов (643 рубля) и вельветовые брюки Armani за шесть фунтов стерлингов (386 рублей).

Ранее блогерша из Великобритании Розария Баррето сэкономила десятки тысяч рублей на покупке одежды и поделилась опытом. Девушка призналась, что не приобретала новые вещи за исключением нижнего белья на протяжении четырех лет. Свой гардероб она обновляет в благотворительных магазинах и утверждает, что тратит на это не более 50 фунтов стерлингов в месяц.

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Полина Гераскина
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