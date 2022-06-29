Стало известно о свадьбе дочери Тутберидзе

Российская фигуристка Диана Дэвис вышла замуж за Глеба Смолкина

Российская фигуристка Диана Дэвис, дочь заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, вышла замуж за своего партнера Глеба Смолкина. О свадьбе стало известно из документа, опубликованного на сайте Clerk.clarkcountynv.gov.

Пара поженилась 18 марта в американской Неваде. Отмечается, что Дэвис, родившаяся в США и имеющая американское гражданство, не меняла фамилию.

Ранее 29 июня стало известно, что Дэвис и Смолкин пройдут просмотр в Федерации фигурного катания США. Спортсмены выступят перед федерацией 30 июня. Отмечается, что в данный момент фигуристы тренируются в Штатах.

Дэвис и Смолкин дебютировали в основной сборной России в прошлом сезоне. Они стали восьмыми на чемпионате Европы и заняли 14-е место на Олимпийских играх в Пекине. Также на счету пары серебро на чемпионате России и бронза на первенстве страны среди юниоров.