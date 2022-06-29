Ушедший из «Рубина» грузинский футболист рассказал о страхе за семью

Ушедший из «Рубина» грузинский футболист Хвича Кварацхелия рассказал о страхе за семью

Бывший полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия раскрыл обстоятельства ухода из казанского клуба. Хавбек высказался на канале Nobel на YouTube.

Игрок рассказал, что с конца февраля начал испытывать страх за свою семью и решил пообщаться с главным тренером команды Леонидом Слуцким и генеральным директором казанцев Рустемом Саймановым. «Они сказали, чтобы я поступал так, как будет лучше для меня. Было много всего, но я уже знал, что уеду. Я не мог оставаться в России», — заявил Кварацхелия.

Грузинский футболист отметил, что очень благодарен «Рубину», так как клуб много для него сделал. В ближайшее время Кварацхелия должен стать футболистом «Наполи».

23 марта стало известно, что Кварацхелия покинул «Рубин», контракт с которым был рассчитан до 2024 года, и подписал соглашение с «Динамо Батуми». 21-летний полузащитник отказался возвращаться в Россию из Грузии.