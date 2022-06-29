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Стало известно о планах Кокорина на дальнейшую карьеру

Кокорин не хочет покидать «Фиорентину», во Флоренции его все устраивает

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин не хочет покидать итальянский клуб. Об этом стало известно Матч ТВ.

Форвард связывает дальнейшую карьеру с итальянским клубом и планирует остаться во Флоренции, где его все устраивает. Игрок также рассчитывает побороться за место в составе.

Предложений «Фиорентине» по Кокорину не поступало. Потенциальных работодателей 31-летнего российского футболиста отпугивает высокая зарплата игрока.

8 июня сообщалось, что «Фиорентина» не обсуждала вопрос разрыва контракта с Кокориным. Источник в команде опроверг информацию о переговорах «фиалок» и 31-летнего футболиста относительно досрочного расторжения соглашения.

В минувшем сезоне Кокорин принял участие в семи матчах «Фиорентины» во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Форвард присоединился к клубу в январе 2021-го, его контракт рассчитан до 30 июня 2024 года.

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Алексей Гусев
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