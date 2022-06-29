Стало известно о планах Кокорина на дальнейшую карьеру

Кокорин не хочет покидать «Фиорентину», во Флоренции его все устраивает

Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин не хочет покидать итальянский клуб. Об этом стало известно Матч ТВ.

Форвард связывает дальнейшую карьеру с итальянским клубом и планирует остаться во Флоренции, где его все устраивает. Игрок также рассчитывает побороться за место в составе.

Предложений «Фиорентине» по Кокорину не поступало. Потенциальных работодателей 31-летнего российского футболиста отпугивает высокая зарплата игрока.

8 июня сообщалось, что «Фиорентина» не обсуждала вопрос разрыва контракта с Кокориным. Источник в команде опроверг информацию о переговорах «фиалок» и 31-летнего футболиста относительно досрочного расторжения соглашения.

В минувшем сезоне Кокорин принял участие в семи матчах «Фиорентины» во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Форвард присоединился к клубу в январе 2021-го, его контракт рассчитан до 30 июня 2024 года.

