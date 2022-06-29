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Латинская Америка откажется поддержать ограничение цен на российскую нефть

Экономист Гонсалес заявил, что Латинская Америка не поддержит ограничение цен на нефть РФ

Фото: Pixabay

Латинская Америка откажется поддержать ограничение цен на российскую нефть, предложенное Группой семи (G7), поскольку такое решение вызовет нестабильность в поставках продовольствия и спровоцирует рост инфляции. Об этом заявил парагвайский экономист, профессор бразильского Фонда Жетулио Варгаса в Куритибе Виктор Рауль Бенитес Гонсалес, передает РИА Новости.

«Не думаю, что эта инициатива сработает, сколько бы звонков на высоком уровне ни совершил Белый дом. "Большая семерка" намерена поступать как обычно, сжигать за собой мосты. То есть, пока они развиваются сами, они пытаются запретить слаборазвитым странам расти за счет использования аналогичных инструментов», — указал эксперт.

По словам Гонсалеса, таким инструментом является доступное топливо из России, с которым связаны серьезные проблемы в области продовольственной безопасности, в том числе посевные работы.

Экономист заключил, что страны G7 требуют от развивающихся государств того, на что не способны сами — стать независимыми от российского сырья.

28 июня агентство Bloomberg сообщило, что лидеры Группы семи рассмотрят возможность ограничения цен на российские нефть и газ и поручат профильным министерствам изучить этот вопрос.

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Марина Совина
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