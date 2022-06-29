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Появилось видео наставлений Смолова Овечкину перед дебютом хоккеиста в футболе

«Динамо» показало видео обсуждения матча с «Амкалом» между Смоловым и Овечкиным

Футбольный клуб «Динамо» опубликовал в своем Telegram-канале видео с наставлениями нападающего команды Федора Смолова форварду клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александру Овечкину перед товарищеским матчем с «Амкалом».

Динамо

В клубе рассказали, что спортсмены обсудили сценарий матча и запланировали гол Овечкина за несколько часов до начала встречи. «Смотри, Сань, угол штрафной: замахиваешься и по проверенной стоишь, как у себя в офисе», — сказал Смолов.

25 июня Овечкин выступил за футбольное «Динамо» в товарищеском матче против «Амкала», который завершился со счетом 5:0. Он вышел на поле в стартовом составе с капитанской повязкой и открыл счет на 11-й минуте игры с передачи Смолова. После этого 36-летний хоккеист был заменен.

Овечкин — воспитанник московского хоккейного клуба «Динамо». В 2005 году он перешел в «Вашингтон Кэпиталс», в составе которого выиграл Кубок Стэнли.

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Анастасия Борисова
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