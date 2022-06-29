Экономист высказался о будущем ключевой ставки ЦБ

Экономист Григорьев допустил снижение ключевой ставки Центробанком до одного процента

Центральный банк (ЦБ) России на новом заседании может вновь опустить ключевую ставку. Это необходимо для поддержания экономики страны. Однако в этот раз снижение будет незначительным. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев.

Что будет с ключевой ставкой?

После резкого повышения ключевой ставки в феврале российский регулятор последовательно продолжает ее снижать. Эта тенденция полезна для российской экономики, уверен Владимир Григорьев.

Я думаю, что снижение будет от 0,25 до 1 процента, не больше Владимир Григорьев кандидат экономических наук

«Центробанк и так серьезно снизил ставку. У него может быть два мотива для дальнейшего снижения ставки. Первое — сделать кредиты более дешевыми для бизнеса и населения. Второй фактор связан с тем, что сейчас укрепление рубля на валютном рынке не вполне соответствует интересам российского бюджета, о чем говорят уже первые лица правительства. Поэтому чем менее привлекательными становятся вложения в рубли, тем выше шанс, что рубль ослабеет к доллару и евро. Подобная мотивация может привести Центробанк к тому, что он еще ставку понизит», — сказал он.

При этом повышение ключевой ставки исключено, поскольку дешевые кредиты для бизнеса и населения — наиболее важный приоритет, считает экономист.

«Если часть сбережений пойдет из банков на фондовый рынок, это будет тоже неплохо с точки зрения развития экономики. Повышение почти невероятно, есть вероятность 50 на 50 между вариантом сохранения на том же уровне и понижением», — заключил Владимир Григорьев.

Как менялась ключевая ставка в 2022 году

28 февраля после введения ограничений со стороны западных стран российский регулятор резко повысил ключевую ставку с 9,5 до рекордных 20 процентов.

В дальнейшем произошло несколько пересмотров показателя, после чего ключевая ставка опускалась до 17, 14 и 11 процентов. На это повлияли валютные ограничения, которые снизили спрос на валюту, чем укрепили рубль.

По итогам последнего заседания совета директоров ЦБ ставка была зафиксирована на уровне 9,5 процента. В следующий раз решение могут предполагали пересмотреть 22 июля.

23 июня Банк России допустил дальнейшее снижение ключевой ставки в ближайшее время.