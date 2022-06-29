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ВМФ России получит две подлодки в 2022 году

Глава ОСК Рахманов сообщил, что ВМФ России получит две подводные лодки в 2022 году

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Военно-морской флот (ВМФ) России получит две подводные лодки в 2022 году. Об этом сообщил глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов, пишет ТАСС.

«Значит, у нас по плану, во-первых, одна подводная лодка уже передана досрочно. Еще, рассчитываем, две войдут в строй», — сказал он. Глава корпорации не уточнил, какие подлодки ОСК передаст ВМФ.

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В середине июня стало известно, что на «Адмиралтейских верфях» построят серию из шести дизель-электрических подводных лодок проекта 636.3 «Варшавянка» для Северного флота.

В том же месяце начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту (ТОФ) капитан 3-го ранга Илья Колесников сообщил, что в 2022 году ТОФ получит три подводные лодки.

В мае Рахманов подтвердил закладку двух дизель-электрических подводных лодок проекта 677 «Лада» в 2022 году.

Синдром отмены: Россия


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Даниил Иринин
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