Изучен механизм возникновения длительных симптомов COVID-19

Radiology: выявлен механизм возникновения длительных симптомов коронавируса

Ученые университета Западного Онтарио изучили механизм возникновения длительных симптомов COVID-19. Результаты исследования опубликованы в журнале Radiology.

В ходе работы специалисты провели МРТ и попросили добровольцев вдыхать ксеноновый газ, что позволило в режиме реального времени проследить функционирование 300-500 миллионов микроскопических альвеолярных мешочков, отвечающих за доставку кислорода в кровь. Оказалось, что поступление кислорода в эритроциты нарушается у пациентов с коронавирусной инфекцией. Медики рассчитывают, что их открытие поможет скорректировать существующие методы терапии и помочь сократить длительность симптомов COVID-19, проявляющиеся в одышке, усталости и затуманенности сознания.

В июне 2022 года команда ученых из компании Johnson & Johnson выявила роль гендерных отличий в длительном течении COVID-19. Согласно результатам исследования, у женщин осложнения от коронавируса длятся чаще, чем у мужчин.

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