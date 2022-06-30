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В Германии озаботились дискриминацией русских

Депутат бундестага Шмидт: в Германии создали НКО по проблемам дискриминации русских

Фото: Annegret Hilse / Reuters

В Германии создана некоммерческая организация (НКО), которая займется проблемой дискриминации русских. Об этом агентству РИА Новости сообщил соучредитель новой НКО, депутат бундестага и уполномоченный фракции «Альтернатива для Германии» по российским немцам Евгений Шмидт.

Он объяснил, что Общество по предотвращению дискриминации и изоляции русских немцев и русскоязычных сограждан в Германии» (VADAR) будет работать в области предотвращения дискриминации и изоляции русских немцев и русскоязычных сограждан в Германии. Планируется, что специалисты НКО будут оказывать пострадавшим всеобъемлющую поддержку, в том числе и правовую, а при необходимости — привлекать адвокатов и доводить дела до суда.

Шмидт уточнил, что сейчас НКО проходит необходимую процедуру регистрации и открывает счет. При этом в организацию уже поступают обращения от граждан, которые подвергаются гонениям или тем или иным ущемлениям из-за русского языка, либо из-за страны своего происхождения.

Немецкие чиновники также выступают против дискриминации русских на фоне конфликта на Украине. Как заявила представитель правительства Германии Кристиане Хофман, сейчас идет «война не российского населения против Украины, а также не русскоязычного населения в Германии».

24 июня глава МИД России Сергей Лавров заявил, что у Москвы нет иллюзий на изменение нынешнего русофобского курса в Европейском союзе в обозримой перспективе. «ЕС за последние несколько лет очень сильно эволюционировал, мимикрировал в направлении обретения агрессивной идеологической подоплеки, прежде всего русофобской», — уточнил дипломат.

Ранее член Совета по правам человека Александр Брод заявил об усилении дискриминации русскоговорящих за рубежом. По его словам, известно о случаях применения насилия при участии радикально настроенных граждан Украины.

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Марина Совина
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