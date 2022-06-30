Россиянка зарезала сожителя после совместной расправы над односельчанином

В Красноярском крае 39-летняя россиянка пойдет под суд за убийство сожителя и соседа

В Красноярском крае 39-летняя россиянка предстанет перед судом по обвинению в расправе над односельчанином и убийстве сожителя. Об этом в четверг, 30 июня, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 13 февраля 23-летний житель поселка Верхняя Бирюса пришел к знакомой паре, чтобы выпить алкоголя. Но застолье внезапно переросло в конфликт, в ходе которого сожители сильно избили гостя, отчего тот скончался. Опасаясь проблем, пара скинула его тело в подполье, а на следующий день его вынесли на улицу и присыпали снегом, после чего сожгли его личные вещи.

Три дня спустя — 16 февраля, обсуждая дела минувших дней, сожители поспорили относительно дальнейшего плана действий. Между ними возникла ссора, поскольку 39-летней женщине не понравились мысли 46-летнего партнера. Она испугалась, что тот сообщил о произошедшем в полицию. Женщина взяла нож и нанесла три проникающих удара в живот мужчины, осознав содеянное, попыталась спасти ему жизнь, но не смогла. Мужчина скончался.

СКР возбудил и расследовал уголовное дело по статье 105 («Убийство двух лиц, по предварительному сговору») УК РФ и 167 («Умышленное повреждение имущества») УК РФ.

«Обвиняемая в инкриминируемых ей преступлениях признала вину в полном объеме. В отношении 46-летнего мужчины принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела в связи со смертью лица, подлежащего привлечению в качестве подозреваемого (обвиняемого)», — рассказали в СКР.

Ранее 30 июня сообщалось, что в Хабаровском крае россиянин предстанет перед судом за убийство вступившегося за жену односельчанина.