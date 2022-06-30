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Спорт

Непомнящий одержал очередную победу на турнире претендентов

Российский шахматист Непомнящий обыграл француза Фирузджа на турнире претендентов
Ян Непомнящий

Ян Непомнящий. Фото: Malte Ossowski / Sven Simon / Globallookpress.com

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий одержал очередную победу на турнире претендентов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В 11-м туре отечественный шахматист играл с представителем Франции Алирезой Фирузджой. Непомнящий играл черными фигурами и заставил соперника сдаться на 35-м ходу.

Теперь в активе Непомнящего восемь очков. Он продолжает лидировать в общем зачете турнира. Следующую игру россиянин проведет 1 июля против американского гроссмейстера Хикару Накамуры.

Турнир претендентов завершится 4 июля, тай-брейк при необходимости состоится 5 июля. Победитель получит право сыграть с действующим чемпионом мира Магнусом Карлсеном в матче за мировую шахматную корону.

В декабре прошлого года Карлсен переиграл Непомнящего со счетом 7,5:3,5. Поражение российского гроссмейстера в решающем матче чемпионата мира стало крупнейшим с 1993 года.

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