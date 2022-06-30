Бывший советник главы Якутска задержан за многомиллионное вымогательство

Пьяный бывший советник главы Якутска задержан за вымогательство 15 миллионов рублей

Бывший советник главы Якутска и офицер ФСБ в отставке в одном лице задержан за многомиллионное вымогательство — при задержании мужчина был очень пьян. Об этом в четверг, 30 июня, сообщает сообщает «Якутия.Инфо».

По данным издания, задержан некий Савва Алексеев, который ранее работал советником мэра Якутска Айсена Николаева на общественных началах. Во время задержания Алексеев был в нетрезвом состоянии, жаловался на проблемы с сердцем и добивался, чтобы его положили в реанимацию. Таким образом, у него могло бы появиться основание не привлекаться к следственным мероприятиям, но после ходатайства ФСБ он был помещен под стражу. Также в изолятор был отправлен и другой фигурант дела, предполагаемый сообщник Алексеева Буянто Дондупов. Правоохранители полагают, что фигуранты угрожали местному предпринимателю проверками со стороны надзорных органов и требовали деньги за то, чтобы проверки прекратить.

О Савве Алексееве известно, что ранее он работал в ФСБ и уже попадал в поле зрения правоохранителей. В июле 2018 года фигурант был задержан в Москве при получении около 40 миллионов рублей. Сам он пояснил силовикам, что полученная сумма — возврат долга от одной из фирм. Однако правоохранители предположили, что это «откат» от чувашской фирмы, которая занималась ремонтом дорог в Якутске. Его осудили к реальному сроку лишения свободы, но в 2021 году этот приговор отменили в Мосгорсуде.

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