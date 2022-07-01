В России продлили дачную амнистию до марта 2031 года

С 1 июля в России продляется дачная амнистия — упрощенный режим оформления прав на жилые и садовые дома и участки, на которых располагают дома. Соответствующие меры предусмотрены законом, подписанным президентом Владимиром Путиным.

Программа будет действовать до 1 марта 2031 года. В течение этого времени гражданин может зарегистрировать жилой или садовый дом в упрощенном режиме — необходимо предоставить лишь технический план и правоустанавливающий документ на участок.

Также в период действия дачной амнистии россияне, постоянно проживающие без права собственности в жилом доме, сооруженном до 14 мая 1998 года и расположенном в границах населенного пункта, могут рассчитывать на получение земельного участка, на котором находится их дом, бесплатно.

Первоначально продлить режим дачной амнистии планировали с 1 сентября, однако 28 июня срок вступления закона в силу был ускорен.