Задержание вратаря сборной России по хоккею сочли инициативой ЦСКА

Двукратный олимпийский чемпион Майоров счел задержание вратаря Федотова происками ЦСКА

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров прокомментировал задержание вратаря сборной России по хоккею Ивана Федотова. Его слова передает «Чемпионат.com».

«Я думаю, что это происки ЦСКА. Ваня не захотел оставаться в клубе, он призывного возраста — "а давайте призовем его в армию". Другого варианта быть не может», — посчитал он.

О задержании Федотова стало известно ранее 1 июля. Отмечалось, что процедуру инициировала военная прокуратура, которая имеет достаточные основания считать Федотова уклонистом от армии.

В апреле Федотов объявил, что в скором времени поедет в США и подпишет контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерс». «Это новый вызов и новые возможности. Если не попробовать себя в НХЛ, можно жалеть потом всю жизнь», — подчеркнул голкипер.

25-летний Федотов выступал за ЦСКА с 2021 года. В составе сборной России голкипер стал серебряным призером Олимпийских игр-2022 в Пекине.