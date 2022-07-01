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Задержание вратаря сборной России по хоккею сочли инициативой ЦСКА

Двукратный олимпийский чемпион Майоров счел задержание вратаря Федотова происками ЦСКА
Иван Федотов

Иван Федотов. Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров прокомментировал задержание вратаря сборной России по хоккею Ивана Федотова. Его слова передает «Чемпионат.com».

«Я думаю, что это происки ЦСКА. Ваня не захотел оставаться в клубе, он призывного возраста — "а давайте призовем его в армию". Другого варианта быть не может», — посчитал он.

О задержании Федотова стало известно ранее 1 июля. Отмечалось, что процедуру инициировала военная прокуратура, которая имеет достаточные основания считать Федотова уклонистом от армии.

В апреле Федотов объявил, что в скором времени поедет в США и подпишет контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерс». «Это новый вызов и новые возможности. Если не попробовать себя в НХЛ, можно жалеть потом всю жизнь», — подчеркнул голкипер.

25-летний Федотов выступал за ЦСКА с 2021 года. В составе сборной России голкипер стал серебряным призером Олимпийских игр-2022 в Пекине.

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