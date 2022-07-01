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69-я параллель

Появились кадры с выживавшим 10 дней в тайге после катастрофы Ан-2 россиянином

Появились первые фото выжившего при крушении самолета Ан-2 в Якутии Павла Кривошапкина

Фото: Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости»

В сети появились первые фотографии с Павлом Кривошапкиным, который стал единственным выжившим после крушения самолета Ан-2 в Якутии. Соответствующие кадры опубликованы в Telegram-канале РЕН ТВ.

На фото видно, что россиянин, в одиночку проживший десять дней в тайге, находится в сознании. Он самостоятельно покидает вертолет, на котором его доставили в больницу.

Врачи оценивают состояние Кривошапкина как средней тяжести. У пострадавшего в катастрофе выявили закрытый перелом ребер и сотрясение головного мозга.

Ранее россиянин рассказал, что самостоятельно выбрался из кабины самолета и направился к озеру, где обнаружил пустой рыбацкий домик. Там он нашел еду, которая помогла ему продержаться все это время.

Самолет Ан-2 компании «Полярные авиалинии» пропал с радаров 21 июня. Борт выполнял рейс по доставке продуктов и инструментов для геологов, работающих на прииске. 1 июня обломки воздушного судна обнаружили на склоне горы в Кобяйском улусе.

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Константин Лысяков
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