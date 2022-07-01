Антивирус Windows замедлил процессоры Intel

PCMag: «Защитник Windows» из-за ошибки замедлил процессоры Intel

Специалисты обнаружили баг во встроенном антивирусе Windows, из-за которого снижается производительность процессоров Intel. Об этом сообщает издание PCMag.

На проблему обратил внимание разработчик Кевин Глинн. Инженер заметил, что при использовании «Защитника Windows» (Windows Defender) система неправильно перераспределяет нагрузку, из-за чего снижается мощность процессоров. Глинн отметил, что ошибка актуальна только на процессорах Intel, с устройствами от AMD аналогичная проблема не возникает.

Как выяснил специалист, «Защитник Windows» в случайном порядке начинает использовать все семь аппаратных счетчиков производительности процессоров Intel. В ходе эксперимента Кевин Глинн определил, что антивирус замедлил процессор Intel Core i9-10850K, работающий на всех ядрах с частотой 5000 мегагерц, примерно на 1000 баллов в бенчмарке Cinebench или на шесть процентов.

Разработчик заключил, что проблема вызвана исключительно «Защитником Windows» и, следовательно, не является ошибкой чипов Intel. Глинн сообщил о неполадке в Microsoft — ожидается, что в ближайшее время команда инженеров выпустит исправление. В качестве временной меры специалист создал утилиту Counter Control, которая сбрасывает счетчики произвоительности.

В конце марта пользователи Windows пожаловались на работу защитного ПО, которое атаковало обновления для офисных программ Microsoft. Выяснилось, что «Защитник Windows» посчитал обновления для программ пакета Office опасными и заблокировал их установку.