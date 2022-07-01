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Харламов рассказал о своей болезни

Комик Харламов заболел ангиной и посоветовал зрителям не сидеть под кондиционерами

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Популярный российский комик, резидент Comedy Club Гарик Харламов заболел ангиной. Об этом он рассказал другим юмористам в Telegram-канале «Круги на полях».

«Третий день ангины, третий день... Летом. В разгар лета. Все планы порушила», — посетовал Харламов. По словам юмориста, в первые два дня у него была высокая температура. Затем, как уточнил комик, его состояние улучшилось. Харламов также посоветовал зрителям, чтобы не заболеть, не сидеть часто под кондиционером, не пить холодные напитки и не контактировать с людьми, больными ангиной.

В январе стало известно, что Харламов заболел ангиной и гриппом. Юморист тогда пожаловался на повышенную температуру и слабость. Вскоре комик показал фото, на котором лежит под капельницей, и снова рассказал о плохом самочувствии.

После выздоровления он раскрыл, что болел свиным гриппом. По словам Харламова, когда он «перестал понимать, где он и что», его увезла в больницу скорая помощь.

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Маргарита Щигарева
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