Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В МИДе заявили о спокойном отношении к вступлению Швеции и Финляндии в НАТО

Грушко: Россия в целом спокойно относится к решению Финляндии и Швеции вступить в НАТО

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Россия в целом спокойно относится к решению Финляндии и Швеции вступить в НАТО, заявил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру».

«Наше отношение [к вступлению] достаточно спокойное. И президент несколько раз об этом говорил. У нас нет территориальных споров, территориальных претензий. Хотели присоединиться — присоединяйтесь», — добавил замглавы внешнеполитического ведомства.

Антон Похиляк
Обсудить
Последние новости
Кадыров рассказал о значении Лисичанска для Украины
Рэпер Моргенштерн вернулся в Москву
Стало известно о задержании вратаря сборной России по хоккею
В Грузии нашли способ получить статус кандидата в ЕС
МИД назвал вступление Швеции и Финляндии в НАТО реальной угрозой России
В МИДе заявили о спокойном отношении к вступлению Швеции и Финляндии в НАТО
Северодонецкий завод «Азот» показали на видео с высоты птичьего полета
Медведев заявил о необходимости рассчитывать только на свои силы
Инспекторы ГИБДД перестанут фиксировать нарушения в ручном режиме
США отказались от увеличения пошлин на стратегические товары из России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.