В МИДе заявили о спокойном отношении к вступлению Швеции и Финляндии в НАТО

Грушко: Россия в целом спокойно относится к решению Финляндии и Швеции вступить в НАТО

Россия в целом спокойно относится к решению Финляндии и Швеции вступить в НАТО, заявил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру».

«Наше отношение [к вступлению] достаточно спокойное. И президент несколько раз об этом говорил. У нас нет территориальных споров, территориальных претензий. Хотели присоединиться — присоединяйтесь», — добавил замглавы внешнеполитического ведомства.