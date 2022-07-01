Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Российская ПВО сработала по целям на окраине Херсона

РИА Новости: российская ПВО сработала по целям на окраине Херсона, были слышны разрывы

Фото: MOD Russia/ Globallookpress.com

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) сработала по целям на окраине Херсона, об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что местные жители услышали два разрыва. По предварительной информации, средства ПВО сбили две украинские ракеты в воздухе за пределами города.

30 июня ТАСС сообщил, что в Херсоне прозвучал взрыв. По данным агентства, на месте взрыва имелись повреждения городской инфраструктуры, в частности забора телевышки, повреждения внешне похожи на последствия падения артиллерийского снаряда, выпущенного Вооруженными силами Украины (ВСУ).

В правоохранительных органах города предварительной причиной происшествия назвали срабатывание взрывпакета. Власти Херсонской области посчитали инцидент терактом, направленным на запугивание местного населения. В результате взрыва никто не пострадал.

Время роста
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Россия прекратит участие в некоторых соглашениях Совета Европы
В США заявили об опасной близости экономики к рецессии
Нурмагомедов оценил перспективы российских бойцов в UFC
Бастрыкин поручил прекратить прием студентов в магистратуру в вузах СК России
Психолог объяснил вред чрезмерной мечтательности
Российская ПВО сработала по целям на окраине Херсона
Зеленский призвал подогревать интерес к конфликту на Украине
В Норвегии пообещали узнать у компаний о возможности поставок газа Украине
США выделят Украине новый пакет военной помощи на миллионы долларов
Психолог назвал эффективный способ стать уверенным в себе человеком
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.