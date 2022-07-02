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Стали известны цели «Барселоны» на трансферном рынке

«Барселона» нацелилась на трансферы Левандовски, Жюля Кунде, Бернарду Силвы и Рафиньи

Фото: Shutterstock

Mundo Deportivo сообщило о целях каталонской «Барселоны» на трансферном рынке после получения дополнительного бюджета. Заметка доступна на сайте издания.

Сине-гранатовые продолжат попытки приобрести польского нападающего «Баварии» Роберта Левандовски. Кроме того, «Барселона» нацелилась на трансферы защитника «Севильи» Жюля Кунде и двух футболистов «Манчестер Сити» — Бернарду Силвы и Рафиньи.

Ранее стало известно, что «Барселона» выделит на летние усиления 200 миллионов евро. Клуб получил дополнительные средства после реализации части телеправ.

«Барселона» неоднократно предпринимала попытки приобрести Левандовски. «Бавария» не готова расставаться с форвардом менее чем за 50 миллионов евро. Контракт поляка с клубом истекает летом 2023-го.

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