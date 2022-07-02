«Барселона» решила потратить 200 миллионов евро на летние трансферы

Каталонская «Барселона» определилась с трансферным бюджетом на лето. Об этом сообщает Marca.

Сине-гранатовые запланировали траты на усиление состава в размере 200 миллионов евро. «Барселоне» удалось получить необходимые средства для трансферной компании после сделки с американской инвесткомпанией Sixth Street. Каталонцы реализовали 10 процентов телеправ на сумму в 207,5 миллиона долларов.

Ранее появились сообщения, что «Бавария» отвергла очередное предложение «Барселоны» по трансферу Роберта Левандовски. Каталонцы предлагали 40 миллионов евро и бонусы.

В начале июня стало известно о планах Барселоны потратить в летнее трансферное окно 700 миллионов евро. Получить необходимую сумму планируется за счет части будущих доходов от телеправ на показ чемпионата Испании, которая оценивается в 500 миллионов евро.