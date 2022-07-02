Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Спартак М
Сегодня
17:00 (Мск)
Енисей
Товарищеские матчи (клубы)|Товарищеские матчи
Локомотив М
Завтра
16:30 (Мск)
Факел
Товарищеские матчи (клубы)|Товарищеские матчи
Зенит
Завтра
20:00 (Мск)
Црвена Звезда
Товарищеские матчи (клубы)|Товарищеские матчи
Сочи
7 июля
20:00 (Мск)
ЦСКА
Кубок PARI Премьер
Спорт

«Барселона» определилась с трансферным бюджетом на лето

«Барселона» решила потратить 200 миллионов евро на летние трансферы

Фото: Sergio Ruiz / Globallookpress.com

Каталонская «Барселона» определилась с трансферным бюджетом на лето. Об этом сообщает Marca.

Сине-гранатовые запланировали траты на усиление состава в размере 200 миллионов евро. «Барселоне» удалось получить необходимые средства для трансферной компании после сделки с американской инвесткомпанией Sixth Street. Каталонцы реализовали 10 процентов телеправ на сумму в 207,5 миллиона долларов.

Ранее появились сообщения, что «Бавария» отвергла очередное предложение «Барселоны» по трансферу Роберта Левандовски. Каталонцы предлагали 40 миллионов евро и бонусы.

В начале июня стало известно о планах Барселоны потратить в летнее трансферное окно 700 миллионов евро. Получить необходимую сумму планируется за счет части будущих доходов от телеправ на показ чемпионата Испании, которая оценивается в 500 миллионов евро.

Время роста
Николай Костюков
Обсудить
Последние новости
Минобороны сообщило о «значительных потерях» ВСУ
В ВОЗ обсудят возможности признания российский вакцины «Спутник V»
Названы предельные цены на нефть при сокращении добычи
Поляки вышли на массовые протесты из-за наплыва украинских беженцев
«Барселона» определилась с трансферным бюджетом на лето
Москвичей предупредили об «оранжевом» уровне погодной опасности
В Турции опробовали новые Bayraktar
Италии предрекли «трудную зиму» из-за приостановки поставок российского газа
Кадыров заявил об окружении Лисичанска
Россиянин попытался напугать полицейских гранатой и погиб
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.