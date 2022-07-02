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Россиянин закидал военкомат кирпичами

В Санкт-Петербурге нетрезвый горожанин кидал кирпичи в окна военкомата, его задержали

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Санкт-Петербурге нетрезвый местный житель закидал военкомат кирпичами. Об этом сообщает КP.RU.

Инцидент произошел утром в субботу, 2 июля. Молодой человек кидал кирпичи в окна военкомата. Охрана, заметив нарушителя, нажала тревожную кнопку и вызвала Росгвардию. Горожанин не стал убегать от приехавших сотрудников силового ведомства, и его задержали.

В пресс-службе главка Росгвардии по Петербургу и Ленобласти подтвердили, что хулиган был сильно пьян. Также отмечается, что у здания военкомата разбиты несколько окон.

24 июня стало известно о двух попытках поджога военкоматов в российских городах. В Перми примерно в четыре часа ночи по местному времени (02:00 по мск) поджигатели бросили четыре бутылки с зажигательной смесью в здание военного комиссариата на Закамской улице. В результате две бутылки разбились, пожара не произошло.

Помимо этого, примерно в три часа ночи неизвестный мужчина разбил окно военкомата в Белгороде и кинул в 106 кабинет два «коктейля Молотова». После этого загорелся стол. Пожар успели потушить за шесть минут.

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Варвара Кошечкина
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