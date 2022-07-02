В Британии увидели раскол НАТО на три лагеря из-за России

The Sunday Times: страны НАТО оказались разбиты на три лагеря из-за конфликта на Украине

Британская газета The Sunday Times указала на то, что конфликт на Украине проявил отсутствие единства в НАТО в отношении России. Об этом пишет ТАСС.

По мнению автора материала, Североатлантический альянс в результате оказался поделен на три лагеря. В первой группе так называемых «ястребов» оказались граничащие с Россией страны, в том числе Польша. Отмечается, что представители данной категории считают, что НАТО необходимо сделать все возможное, чтобы помочь Украине вернуть контроль над Донбассом и Крымом. Также, говорится в публикации, эти государства указывают на важность создания условий для смены власти в России.

Вторая группа получила название «голуби». К ней относятся те страны, которые хотят заключения перемирия. При этом они считают допустимыми территориальные уступки со стороны Киева в пользу Москвы. Газета привела слова чиновника одной из скандинавских стран, который объяснил, что подобная «сделка не была бы честной, но была бы практичной».

К третьей группе, получившей название «страусов», издание отнесло те государства, которые не уделяют конфликту на Украине слишком много внимания. В частности, к таким относятся страны Южной Европы, отмечает газета. Поясняется, что они поддерживают документы, принимаемые НАТО, но при этом не показывают большего энтузиазма по отношению к конфликту.

В конце июня лидеры стран-участниц НАТО приняли новую стратегическую концепцию, в которой официально признали Россию наибольшей угрозой безопасности Североатлантического альянса. Главным фактором, повлиявшим на решение альянса, стали боевые действия на Украине, которые, как утверждается в документе, пошатнули евроатлантическую безопасность и «причинили невыразимые страдания и разрушения».