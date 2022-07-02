Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Спартак М
Сегодня
17:00 (Мск)
Енисей
Товарищеские матчи (клубы)|Товарищеские матчи
Локомотив М
Завтра
16:30 (Мск)
Факел
Товарищеские матчи (клубы)|Товарищеские матчи
Зенит
Завтра
20:00 (Мск)
Црвена Звезда
Товарищеские матчи (клубы)|Товарищеские матчи
Сочи
7 июля
20:00 (Мск)
ЦСКА
Кубок PARI Премьер
Спорт

Клуб НХЛ отреагировал на задержание хоккеиста сборной России

В «Филадельфия Флайерс» заявили, что изучат ситуацию с задержанием Ивана Федотова
Иван Федотов

Иван Федотов. Фото: Daniel Felipe Kutepov / Globallookpress.com

В клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерс» отреагировали на ситуацию с задержанием российского голкипера Ивана Федотова. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте клуба.

В клубе, где голкипер собирался продолжить карьеру, подчеркнули, что намерены изучить обстоятельства произошедшего. Ранее 2 июля стало известно, что вратарю сборной России стало плохо после задержания.

О задержании Федотова сообщили 1 июля. Процедуру инициировала военная прокуратура, которая имеет основания считать Федотова уклонистом от службы в армии.

Федотов с 2021 года выступал за ЦСКА. В апреле он объявил о том, что в новом сезоне присоединится к клубу «Флайерс».

Время роста
Николай Костюков
Обсудить
Последние новости
На Западе отреагировали на указ Путина о национализации «Сахалина-2»
Моргенштерн рассказал о своем местонахождении
Двое рабочих погибли на стройке на севере Москвы при падении с 14 этажа
Клуб НХЛ отреагировал на задержание хоккеиста сборной России
Диетолог назвал неожиданное полезное свойство дыни
В НАСА выразили опасения из-за космической программы Китая
Собирающихся за город москвичей предупредили о лесных пожарах
Неймар осложнил руководству ПСЖ свою продажу
В афганской школе прогремел взрыв
Перечислены правила работы извозчиков в дореволюционной Москве
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.