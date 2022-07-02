Клуб НХЛ отреагировал на задержание хоккеиста сборной России

В «Филадельфия Флайерс» заявили, что изучат ситуацию с задержанием Ивана Федотова

В клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерс» отреагировали на ситуацию с задержанием российского голкипера Ивана Федотова. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте клуба.

В клубе, где голкипер собирался продолжить карьеру, подчеркнули, что намерены изучить обстоятельства произошедшего. Ранее 2 июля стало известно, что вратарю сборной России стало плохо после задержания.

О задержании Федотова сообщили 1 июля. Процедуру инициировала военная прокуратура, которая имеет основания считать Федотова уклонистом от службы в армии.

Федотов с 2021 года выступал за ЦСКА. В апреле он объявил о том, что в новом сезоне присоединится к клубу «Флайерс».