Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Глава МИД Латвии цитатой Путина ответил на слова Захаровой об украинском борще

МИД Латвии цитатой «Терпи, моя красавица» ответил на слова Захаровой об украинском борще

Фото: Michele Tantussi / Reuters

Руководитель Министерства иностранных дел (МИД) Латвии Эдгарс Ринкевичс прокомментировал слова официального представителя МИД России Марии Захаровой, которая ранее удивилась включению приготовления украинского борща в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. В своем аккаунте в Twitter политик ответил ей цитатой, с которой ранее президент Владимир Путин обратился к Киеву.

Ринкевичс опубликовал в соцсети ссылку на статью, в которой говорится, что Захарова раскритиковала решение ЮНЕСКО. «Нравится — не нравится, терпи, моя красавица», — написал он.

О том, что ЮНЕСКО добавила культуру приготовления украинского борща в список нематериального культурного наследия, стало известно 1 июля. Также отмечалось, что борщ был признан украинским блюдом. Захарова, комментируя эту новость, написала, что «украинизации подвержено все». Кроме того, она заявила, что в XVI веке данцигский купец Мартин Груневег в своих путевых заметках назвал борщ блюдом русских жителей Киева.

Путин обратился к Киеву фразой про красавицу в феврале, высказываясь об отношении Украины к Минским соглашениям. «Президент действующий недавно заявил, что ему ни один пункт не нравится из этих Минских соглашений. Ну, нравится — не нравится, терпи, моя красавица», — сказал политик. Он также призвал Киев выполнять договоренности.

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Маргарита Щигарева
Обсудить
Последние новости
Минобороны сообщило о «значительных потерях» ВСУ
В ВОЗ обсудят возможности признания российский вакцины «Спутник V»
Названы предельные цены на нефть при сокращении добычи
Поляки вышли на массовые протесты из-за наплыва украинских беженцев
«Барселона» определилась с трансферным бюджетом на лето
Москвичей предупредили об «оранжевом» уровне погодной опасности
В Турции опробовали новые Bayraktar
Италии предрекли «трудную зиму» из-за приостановки поставок российского газа
Кадыров заявил об окружении Лисичанска
Россиянин попытался напугать полицейских гранатой и погиб
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.