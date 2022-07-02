Глава МИД Латвии цитатой Путина ответил на слова Захаровой об украинском борще

МИД Латвии цитатой «Терпи, моя красавица» ответил на слова Захаровой об украинском борще

Руководитель Министерства иностранных дел (МИД) Латвии Эдгарс Ринкевичс прокомментировал слова официального представителя МИД России Марии Захаровой, которая ранее удивилась включению приготовления украинского борща в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. В своем аккаунте в Twitter политик ответил ей цитатой, с которой ранее президент Владимир Путин обратился к Киеву.

Ринкевичс опубликовал в соцсети ссылку на статью, в которой говорится, что Захарова раскритиковала решение ЮНЕСКО. «Нравится — не нравится, терпи, моя красавица», — написал он.

О том, что ЮНЕСКО добавила культуру приготовления украинского борща в список нематериального культурного наследия, стало известно 1 июля. Также отмечалось, что борщ был признан украинским блюдом. Захарова, комментируя эту новость, написала, что «украинизации подвержено все». Кроме того, она заявила, что в XVI веке данцигский купец Мартин Груневег в своих путевых заметках назвал борщ блюдом русских жителей Киева.

Путин обратился к Киеву фразой про красавицу в феврале, высказываясь об отношении Украины к Минским соглашениям. «Президент действующий недавно заявил, что ему ни один пункт не нравится из этих Минских соглашений. Ну, нравится — не нравится, терпи, моя красавица», — сказал политик. Он также призвал Киев выполнять договоренности.