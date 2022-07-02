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Россиянам дали совет насчет покупки автомобилей

Автоэксперт Бахарев посоветовал россиянам отложить покупку автомобиля

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Сейчас не лучший период для приобретения автомобиля, считает автоэксперт Владимир Бахарев. Задуматься о покупке машины стоит тогда, когда стабилизируется рынок, а произойдет это, по его мнению, совсем нескоро. Свой совет специалист дал в разговоре с «Лентой.ру».

«Я думаю, что с этим следует подождать, чтобы понять, как выровняется рынок, что именно он будет из себя представлять, с точки зрения запчастей, с точки зрения автомобильной индустрии вообще. Потому что нужно понимать, что можно будет эксплуатировать, обслуживать, ремонтировать, где и как это делать», — поделился автоэксперт.

Предсказать, через сколько рынок выровняется сложно. «Мое сугубо личное предположение, что это займет года полтора-два, не меньше», — подчеркнул специалист.

Ранее на стоянках в Подмосковье сняли с воздуха десятки тысяч невостребованных автомобилей, которые дилерам невыгодно продавать, так как они покупали их по старой цене, и после укрепления курса рубля могут потерять значительную сумму дохода. А специалисты аналитического агентства JD Power обратили внимание на снижение качества выпущенных на рынок в 2022 году автомобилей. По их данным, на каждые 100 электромобилей приходится в среднем 240 поломок.

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Екатерина Смирная
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