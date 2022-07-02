Шансы Польши на репарации от Германии оценили

Политолог Камкин счел попытки Польши взыскать репарации с ФРГ решением внутренних вопросов

У Польши нет шансов добиться репараций от Германии за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны. Такую оценку в разговоре с «Лентой.ру» дал старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) имени Е.М. Примакова Российской академии наук (РАН) Александр Камкин.

Заявления Варшавы о получении компенсаций от Берлина звучат регулярно, напомнил политолог.

«Еще несколько лет назад, примерно в 2017-2018 годах польское правительство тоже поднимало этот вопрос. Но подобно троллингу господина [посла Украины в Германии Андрея] Мельника эта тема не получила даже реакции Берлина. В целом можно сказать, что после 1945 года Германия выплачивала большие репарации и Польше, и Чехословакии, и Советскому союзу. Вопрос территориальных претензий и репараций был окончательно закрыт в ходе "Восточных договоров" канцлером Германии Вилли Брандтом с Польшей, Чехословакией и Советским союзом. Сейчас по международному праву Польша не имеет права подавать на какие-то новые репарации», — объяснил он.

По мнению Александра Камкина, такие громкие высказывания ориентированы на самих граждан Польши.

Заявление Качиньского — это ход на внутреннюю политическую аудиторию, не имеющий реальных шагов. Никакие репарации Польше не светят. Вопрос послевоенного устройства отношений Германии и восточноевропейских стран давно решен и прописан в соответствующих основополагающих документах Александр Камкин политолог

Глава правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что Варшава не намерена сдавать позиции в вопросе получения репараций за ущерб от Германии, понесенный во время Второй мировой войны.

«Мы не можем отступить, мы не можем быть мягкими. Мы не можем давать другим и ничего не требовать взамен, просто потому, что это всегда плохо кончается», — сказал политик.

По данным Natemat, представители правящей партии Польши с приближением очередных парламентских выборов стали чаще публично поднимать вопрос репараций от Германии.