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Стало известно о реакции «Фиорентины» на желание Кокорина остаться в клубе

«Фиорентину» разочаровало желание Александра Кокорина остаться в клубе

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Руководство «Фиорентины» разочаровала информация о том, что российский форвард Александр Кокорин хочет остаться в клубе. О реакции руководства команды стало известно Football Italia.

По информации источника, итальянцы хотели бы разорвать соглашение с игроком. О желании Кокорина остаться сообщалось 29 июня. Тогда же уточнялось, что предложения «Фиорентине» по Кокорину не поступали. Потенциальных работодателей 31-летнего российского футболиста отпугивает высокая зарплата игрока.

8 июня стало известно, что «Фиорентина» не обсуждала вопрос разрыва контракта с Кокориным. Источник в команде опроверг информацию о переговорах «фиалок» и 31-летнего футболиста относительно досрочного расторжения соглашения.

В минувшем сезоне Кокорин принял участие в семи матчах «Фиорентины» во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Форвард присоединился к клубу в январе 2021-го, его контракт рассчитан до 30 июня 2024 года.

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