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Японию призвали создать ядерное оружие

JB Press: Япония должна создать ядерное оружие из-за растущей угрозы со стороны России

Фото: Roméo A. / Unsplash

США уступают России и Китаю в области атомного оружия и не смогут вступиться за Японию, поэтому Токио необходимо иметь собственный «ядерный зонтик». Об этом обозреватель Есиаки Яно написал в своей статье для JB Press.

Автор сообщил о «растущей угрозе» со стороны России, КНР и Северной Кореи. Он подчеркнул, что ядерное оружие является наивысшим уровнем сдерживания. По его мнению, вся защита начнет рушиться, если на других уровнях одна из сторон уступит противнику.

«Даже если обладающая ядерным потенциалом страна начинает проигрывать в конфликте с применением обычных сил, она может не допустить эскалации или заставить противника играть по своим правилам за счет ядерных угроз», — заявил он.

Журналист указал на разрушительную мощь атомного оружия и заявил о необходимости в «минимальном сдерживании», чтобы нанести сокрушительный ущерб любому противнику. По его словам, Япония имеет технические и финансовые возможности создать ядерное оружие в кратчайшие сроки, однако власти отказываются это делать из-за гарантий Соединенных Штатов.

Яно считает, что Вашингтон должен позволить Токио обзавестись ядерным арсеналом, чтобы не позволить японской стороне стать «вассалом» КНР и не лишить себя гегемонии в западной части Тихого океана.

Ранее президент Ирана Хасан Роухани заявил, что страна может хоть сейчас приступить к обогащению урана до 90 процентов, но не стремится создать ядерное оружие. Роухани отметил, что готов вернуться к своим обязательствам по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), если остальные стороны, включая США, также начнут придерживаться соглашения.

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Марина Совина
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