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Овечкин выступил на концерте «Руки вверх!»

Александр Овечкин выступил на концерте группы «Руки вверх!» в Москве

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин выступил на концерте группы «Руки вверх!» в Москве. Видео опубликовано в Telegram-канале «Закулисье спорта».

Мероприятие прошло в субботу, 2 июля, в «Лужниках». Спортсмен вышел на сцену и исполнил фрагмент песни «Крошка моя». Хоккеисту подпевала публика, находившаяся на стадионе.

25 июня Овечкин выступил за футбольное «Динамо» в товарищеском матче против «Амкала», который завершился со счетом 5:0. Он вышел на поле в стартовом составе с капитанской повязкой и открыл счет на 11-й минуте игры с передачи Смолова. После этого 36-летний хоккеист был заменен.

Александр Овечкин — воспитанник московского хоккейного клуба «Динамо». В 2005 году он перешел в «Вашингтон Кэпиталс», в составе которого выиграл Кубок Стэнли.

Время роста
Алексей Гусев
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